為協助台灣企業打造永續經營的企業體質，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（12）日舉辦「公司治理3.0─擘劃未來永續發展藍圖」研討會。

我國金管會持續強化台灣企業公司治理概念及提升企業的永續發展目標，以3年計畫營造健全環境、社會以及公司治理（ESG）永續發展的生態體系，創造「環境保護、經濟成長以及社會友善」三贏局面。

勤業眾信總裁賴冠仲表示，公司治理3.0的重心，即是希望將公司治理文化深植成為企業的DNA，真正落實永續。自2013年金管會發布的「強化我國公司治理藍圖」、2018年「新版公司治理藍圖」，而至目前的「公司治理3.0–永續發展藍圖」，如果簡單定義，就是「提升認知、循序漸進、積極行動」的三階段，在執行了前面兩個階段之後，目前的首要之務則是結合對於過去的檢視與銜接未來的願景，以順利接軌2021年永續板。

勤業眾信聯合會計師事務所企業社會責任服務負責人陳盈州指出，由於近年來國際政經局勢瞬息萬變、氣候變遷加劇和突發性公衛事件等因素影響，使政府、投資人、社會等各方利害關係人更加關注企業在ESG的績效表現。2020年第75屆聯合國大會宣布，世界經濟論壇（WEF）將與四大會計師事務所及美國銀行合作制定全球通用的全面性永續指標揭露標準，並涵蓋CDP、CDSB、GRI、IIRC及SASB等國際永續資訊揭露架構，加速永續發展的動能。

為因應國際永續趨勢及提升資本市場國際競爭力，金管會在今年發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」並引進國際規範與準則，SASB準則和TCFD框架，規劃在未來三年內營造永續發展生態體系，強化台灣的公司治理及資本市場的國際競爭力。

陳盈州認為，企業要永續經營，可從永續轉型三項關鍵策略出發：一、掌握組織未來永續發展所面臨的威脅和機會；二、重新思考如何從既有的內部營運模式發展新方法；三、與第三方合作，打造永續生態圈，以期發展永續轉型競爭優勢，加速永續轉型。

此外，陳盈州也提醒，企業應強化股東、機構投資人對公司治理的影響，與強化不同管道之公司治理揭露，並提供永續多元化商品，打造企業永續的強健體質。

(工商 )