美股雖於上周五收紅，然周末期間白宮行政團隊與民主黨人對新一輪刺激方案出現分歧意見。另外日企即將到來的季度獲利報告，投資人對部分企業有疑慮，先行採取獲利了結，特別在工業和消費非必要部門出現了領跌。

周一日經225指數開低走低，收跌61.00點或-0.26%，為23558.69點，日經有59檔個股上漲，下跌個股有162檔。東證一部指數收跌4.03點或-0.24%，為1643.35點。周一交易所總交易股數為7.3億股，低於過去30日的日平均11.6億股。

日本央行上午公布八月核心機械訂單數據，意外地微幅上揚，顯示經濟正向發展，然該正面數據未引起市場注意。

工業機器人製造商安川電機(Yaskawa Electric)收跌5.4%，為日經表現最差個股。該公司在周五宣布，預計公司派息將砍半。

安川稍早公布財報，然投資人也懷疑其他公司是否跟進安川削減股息的做法，三菱日聯/大摩分析師指出，日經指數已經在高檔，投資人很容易選擇獲利。

另一方面，由於11月3日美國總統大選前不確定因素多，經濟政策未來走向無法預期，打擊市場信心，投資人多選擇不買進。

日經跌幅第二大為工程集團JGC控股，跌4.2%，次為手錶製造商星辰，跌3.9%。

日經主要上漲個股為健康醫療供應商M3、全日空控股以及軟銀，分別上漲2.9%、2.65%和2.64%。

(時報資訊)