全球爆發第二波疫情對全球經濟活動及風險情緒構成的影響，儘管如此，瑞銀看好人民幣的立場不變。即使其再顯著上漲的空間不多，但單是收益率已相當吸引。預期人民幣年底前持穩於6.7左右。

瑞銀也分析，美國總統川普自上任以來奉行弱勢美元，但拜登一旦勝選，美元貶值步伐可能加速，主因各項政策將隨著新總統上台而出現變化。由於拜登政府計劃就環境保護恢復立法，也打算對金融及能源業加強監管等，這些舉措可能降低生產力，並不利於美元。

由於美元資產在過去10年跑贏了許多市場，不少投資者的組合敞口因此側重於美元。面臨美元下行周期，瑞銀再強調分散貨幣風險。瑞銀也認為現在是「編織」貨幣籃子的時機，可以選擇歐元、日元、英鎊、澳元及瑞郎組成比重均等的貨幣籃子。

中國本周公布9月貿易帳及通膨數據。瑞銀預估，中國下半年出口有望實現個位數增長，貿易繼續展現出韌性。至於人民幣匯價，瑞銀預估，人民幣進中求穩。人民銀行上周六公布遠期售匯業務的外匯風險準備金率今天(10月12日)起從20%下調為0%。人行表明將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持匯率在合理均衡水平上的基本穩定。至於人民幣中間價今天報6.7126，上調670點。

瑞銀分析，亞太貨幣今年以來表現參差，並以人民幣的回報最為亮眼，但考量到國內經濟從疫情中強勁恢復，人民幣此前迅速反彈也頗順理成章。由於美元兌人民幣的波動率低(約4%)，匯率在9個月內上漲逾2.5%實在有點驚人，但不代表其漲勢將告一段落。

中國最近的宏觀經濟數據優於市場預期，加強了投資者預期下半年經濟增長加快至5%-6%的信心，國際收支今年也料將改善。此外，中國國債被納入富時羅素世界政府債券指數，吸引外資分階段流入，加上中國收益率相對G10國吸引，種種基本面都利於人民幣。

(時報資訊)