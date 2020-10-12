綠委鍾佳濱今日在立法院交通委員會質詢交通部長林佳龍時，直指事故頻率縣市排名，屏東平均每年車禍死亡人數約2000人、受傷2萬餘人，損失成本超過200億元，但道安資源卻非常稀少，要求林佳龍承諾，修正《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》，審核評估指標納入道安因素，事故頻繁地區，應增加資源分配。林佳龍回應表示，完全支持。

鍾佳濱質詢表示，荷蘭小學生第一次考試科目，不是芬蘭語也不是數學，而是交通安全知識，從小養成，而改善道路交通安全3E策略，包括：工程、教育、執法，其中，佔7成的教育才是長期讓交通安全扎根的基礎。高雄市府執行3E，上半年車禍死亡率，較去年同期減少4.9％。

鍾佳濱說，一旦發生車禍，每增加1名傷者，社會成本增加138萬元，去年交通事故成本達6806億元，比高鐵總工程經費5133億元還高；另外，屏東是唯一受傷、死亡排名都在前5名的縣市。

鍾佳濱質疑，交通部要推3E，但道安預算逐年下滑，2002年編列5億多，2018年卻只編2億多，交通部只見道路建設需求，卻忽略降低事故的需求，交通部應提供足夠資源推動3E、修正《分配辦法》，納入道安指標、事故頻繁縣市，提高資源配置。

(中時 )