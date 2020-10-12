港女命案凶嫌陳同佳去年10月23日出獄，至今1年多尚未履行來台自首的承諾，今陳同佳在台的委任律師指，已與台灣司法警察機關接洽及陳報辦理案件，士林地檢署表示，確實收到律師陳報的書狀，現正研擬相關事宜。

理律法律事務所合夥人凃榆政律師，下午2時30分透過聲明證實受委任，但基於律師保密義務，無法透露案情。新聞稿提及：「針對各位媒體所詢問各項問題，因為涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，恕難奉告，請各位媒體諒解。」

潘母今接受媒體訪問時說「陳同佳，你不是一個小朋友，現在你已22歲了，台灣提供幾個途徑給你，你為什麼不去辦手續起程呢？如果以錯過我給你的期限10月23日，還沒有踏上台灣國籍航空班機，我就不會再幫你求情，現在只剩下12日期限。」

士林地檢署表示，已收到理律法律事務所的陳報的書狀，至於詳細內容，至於是否會如潘母所給的期限來台發給簽證等程序，檢方還在研究相關流程。

(中時 )