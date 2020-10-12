北市法務局國家賠償事件處理委員會統計，今年1至6月，市府各機關因和解撤回的國賠案件達47件，不成立5件，確定賠償僅13件，而這13件共只賠97萬元。議員李慶元炮轟，乾脆改名叫「國家拒絕賠償委員會」，或「國家賠償辯護委員會」，質疑造成人民損傷的公務員竟沒被處分。法務局回應，會持續追蹤並內部檢討。

法務局指出，去年總計國賠244萬，今年1至6月賠13件、97萬2710元，其中今年賠最高的一件是33萬元，其次30萬元。李慶元表示，今年「戰績」比去年差，且今年光前2名就占63萬元，剩下11件、34萬元，平均一件才3萬元，但民眾光請律師就要6萬元，若從地方法院到高等法院、最高法院，三審共請3次律師，民眾就花了18萬元。

「應正名國家拒絕賠償委員會！」李慶元酸，國賠會不是為國賠，訴願審議委員會也不是為替人民訴願，兩會都是在捍衛政府權益，且國賠案中，各機關和解撤回就達47件，都不算國賠，其實民眾會為張1200元罰單打官司，只是因賭爛政府。

李慶元直言，老百姓歷經艱辛，訴願被駁回，就只能繼續打行政訴訟，但法務局統計行政訴訟96件中僅10件成功，民眾歷經三審的「滄桑」最後只換到5個字「撤銷原處分」。議員李傅中武也批，百姓打贏後，開單的公務員或警員卻沒被處分記過，單位主管也沒事，所以才閉著眼猛開單。

法務局長袁秀慧表示，若機關長此以往在行政處分中違法，法務局會予以檢討並追蹤訴訟，若是公務員造成人民損害，則一定會依照相關責任對公務員進行求償。

(中時 )