被指控的南市議員謝財旺提出代繳罰單收據照片喊冤，並表示將對網友提告。（台南市議員謝財旺提供／莊曜聰台南傳真）

台南學甲警方日前取締一起交通違規，沒想到竟引起風波，80歲的慈濟宮總顧問黃福2日時因安全帽未繫帶又無照駕駛，不滿遭員警開罰，拒簽紅單被請回派出所，市議員謝財旺前來關切，替黃男代繳罰金後落幕，沒想到今天有網友在PTT爆料，逕指議員當天拍桌大小聲，又要警方向違規者道歉，分局高層還拿茶葉拜訪，遇到「在地惡霸」就退縮，引發熱議，還歡迎當事人來告；學甲警方調查後否認有此情形，市議員謝財旺則表示不可姑息，一定要提告。

據了解，網友在PTT爆料，學甲慈濟宮總顧問黃福2日因騎機車沒扣上安全帽扣環，在郵局前被警方攔下，又查出他竟沒有駕照，當下依法開單告發，並要求黃福簽名，黃男不配合，於是帶回警局。

PO文中提到，市議員謝財旺接到消息後，前往學甲分局，當場向值班員警大小聲，還拍桌嗆員警嚇到老人家，要求分局派員親自跟黃福道歉，分局因不想得罪議員，當天就由副分局長帶著茶葉到黃家鞠躬道歉。

爆料內文還連結學甲動保園區、爐碴事件，直指議員是地方惡霸，引發網友討論，學甲警分局獲報啟動調查，發現事實與爆料不符，副分局長許文瑞說，警方依法行事，罰單照開，市議員沒有拍桌，警方也沒道歉，對於茶葉事件，他解釋因考量慈濟宮與分局互動良好，當事人又當過分局顧問，因此前往當事人家中禮貌性拜訪，停留約10分鐘，鞠躬道歉是無中生有。

市議員謝財旺對此相當不滿，他到場是關心並安撫當事者情緒，根本沒有對員警不禮貌，還私下找員警拿罰單代繳，讓事情圓滿解決，他出示繳納罰金收據，認為爆料者明顯在毀謗名譽，他絕對會提告，證明清白。

謝財旺說，自從他支持市府興建動保育園區以來，就遭到有心人士抹黑打壓，言行還被政治性操作，他可以接受質疑，但不能接受無中生有，因此決定訴諸法律自清。

(中時 )