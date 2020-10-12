中國廣電網路股份有限公司12日在北京成立，成為大陸第四大電信運營商，大陸電信市場競爭料更加激烈。

澎湃新聞報導，2019年6月6日，大陸工信部發出4張5G牌照，除中國移動、中國聯通、中國電信的電信三巨頭外，當時中國廣電也拿到了5G牌照。

據悉，中國廣電註冊資本高達人民幣1,012億元，除了中國廣播電視公司、北京北廣傳媒、江蘇省廣電公司、天津廣播電視台、湖南電廣傳播公司等傳統廣電系的資本，還包括了阿里巴巴創業投資管理有限公司、國網資訊通信產業集團有限公司、深圳市招商局科技投資有限公司、酒泉鋼鐵等非廣電系資本。換言之，中國廣電剛剛上市就已經具有了混合制綜合改革的基因。

事實上，過去各地有線電視公司的節目收視與播放基本是各自為政，但在成為電信運營商後，手機使用者則需要全國聯網使用，不能出現用戶在某地入網，在異地卻無法使用當地廣電網路的情況，因此中國廣電的成立意義重大，這將促進有線電視網路轉型升級，實現全國一網與5G的融合發展，確保今後廣電系5G號段能夠在各地同步使用。

報導稱，接下來中國廣電也將發行手機號碼，除了發展5G業務，預計也有望推出4G業務。為了加速5G網路建設步伐，今年中國廣電已經與中國移動簽署協議，將開展5G共建共用以及內容和平台合作，共同打造「網路＋內容」生態。

(工商 )