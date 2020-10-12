高雄加工區15日徵才 8家企業提供875職位 15:492020/10/12 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部加工出口區管理處12日表示，高雄加工區內的銳康科技、旭宏科技、頎邦科技、華東科技、華新科技、天二科技、志昱科技、以及明安國際等8家企業，將在15日合辦現場徵才，總計提供875個職缺。 加工處高雄園區表示，每月定點定時在園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。 (工商 ) #華新 #華東 #明安 #高雄加工區 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ABI生醫植入物技術聯盟 產官學研共創新局 04:102020/10/12 產業特刊 「高鐵趣玩8」 線上旅展開跑 10:372020/10/12 旅遊 大陸高新技術企業查核啟動 注意六大查核重點 14:302020/10/12 兩岸 求職良機！高雄加工區15日辦徵才釋875職缺 14:582020/10/12 財經 高雄體感盛會 創4千萬觀光產值 04:102020/10/12 產業．科技 旅館違法收住居檢者 黃紹庭：戳破陳其邁防疫專家形象 09:512020/10/12 政治 《傳產》重劃區吸金 新案百花齊放 09:262020/10/12 財經 新北住都中心徵才 歡迎菁英加入 14:132020/10/12 區域情報-新北 台灣之星首度參與評鑑 即勇奪「2020亞洲最佳企業雇主獎」 17:032020/10/12 財經 新芳奈米代工磨粉專案 超優惠 04:102020/10/12 產業特刊 財經熱門新聞 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 NVIDIA砸1.1兆併購ARM爭議炸鍋 傳矽谷3巨頭出手阻擋 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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