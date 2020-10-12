經濟部加工出口區管理處12日表示，高雄加工區內的銳康科技、旭宏科技、頎邦科技、華東科技、華新科技、天二科技、志昱科技、以及明安國際等8家企業，將在15日合辦現場徵才，總計提供875個職缺。

加工處高雄園區表示，每月定點定時在園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。

(工商 )