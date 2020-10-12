共機頻繁擾台，10月至今已有9天進入我西南空域活動情況，對此，空軍則是以廣播驅離、防空飛彈追監、警戒兵力應對，但也引發外界關注台海緊張情勢升溫。對此，淡江大學榮譽教授陳一新今(12日)在廣播節目中則說出共機背後關鍵目的。

針對共機近期不斷侵擾我防空識別區西南角，國防部長嚴德發日前表示，國軍在西南、東南海空域都有聯合海空操演，屬於年度計畫性操演，也要藉此呼籲中共當局節制，共同維護台海和平安全，不要改變、破壞現狀。

然而，廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋，今邀請陳一新到節目中談共機擾台問題，並詢問共機在國慶當天照樣升空，甚至接下來要進行實彈演練，您如何看待這件事？對此，陳一新說，「我本來以為九月份會結束，沒想到十月份繼續，規模還蠻大，可見大陸也趁這個兩岸關係不好的機會，做高強度演習，過去馬英九時代也有做演習，但沒有這麼高強度，也不是大規模。」

陳一新直言，「這次我覺得他正在朝目標『首戰即終戰』繼續推動，即使他做很好準備，但也要驗收成果，這部分台灣要密切注意，看是不是會成為常態性，或是一年好幾次，目前趨勢是有這可能。」

(中時新聞網)