立院衛環委員會本周3將排案審查農委會開放萊克多巴胺美豬進口的行政命令，今日先行召開公聽會邀請學者專家與會。擔任會議主席的國民黨立委蔣萬安表示，很多公部門在為萊豬辯護，但公聽會將留下紀錄，後代子孫都會記得，所有人的發言都要對歷史負責。

時力立委王婉諭指出，時力黨團在9月時已多次召開公聽會，希望讓外界知道，一旦開放萊豬進口，包括邊境查驗、稽查人力短缺、萊克多巴胺標章建立等各項問題都會浮現。此外，萊克多巴胺對心血管、腎臟都有影響，現在的科學實驗樣本也不足，衛福部應提出更完整的評估報告。

國民黨立委林奕華質疑，衛福部僅憑一份2019年食藥署委託成大教授李俊璋所做報告，就拿來背書，且這當中都是舊資料，沒有新的數據。

衛福部長陳時中表示，只要萊豬在安全評估後，殘留量低於最大殘留容許量(MRL)就是安全的，外界擔心的稽查經費、人力短缺問題，將申請動用行政院的二備金。

陳時中坦承，萊豬開放的作業時間很短，也願意在立法院好好討論，政策不會跳過立法院，但明年1月1日就要開放，時間很短，工作很多，也希望能在立法院與民意做最好的溝通。

(中時 )