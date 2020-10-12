賓士車有議員助理證違停人行道民眾痛批離譜。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

有民眾日前到桃園市中壢區中華電信辦事，卻看見一輛黑色賓士車，停放在人行道斜坡，還占據斑馬線位置，導致他推著坐著輪椅的父親無法通行，他詢問路人，而對方則指了一下車窗，只見車窗上放有議會議員助理停車證，但有網友仔細一看，該張停車站顯示的卻是桃園縣議會，如今桃園已升格成為桃園市，直指該張議員助理停車證早已過期5、6年。

也有民眾痛批，原來議員助理麼屌，還是說哪個議員在濫發議員助理證，危害市民安全，而上網po文民眾更是在辦完事半小時後，該車輛仍停在原處，直呼離譜又誇張。

對此中壢警分局指出，對於民眾貼文中違規停車情事，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車者，可處汽車駕駛人新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。警方將針對該路段加強取締違規停車，並呼籲汽車駕駛人停置車輛時，切勿貪圖一時方便觸法。

(中時 )