2009年5月31日晚間，黃姓夫妻到新北新莊環河路傳統市場內買便當，聽到「鞭炮聲響」不以為意；兩人買好便當騎機車回家，騎了約一公里後，黃太太發現先生臉色慘白、吐血，以為先生身體不舒服，警消到場發現他右上臂中槍，子彈貫穿胸腔，已無生命跡象，仍送醫急救。
事發當晚8時許，35歲的黃國賓與太太騎機車到新莊環河路傳統市場內買晚餐，當時聽到「碰！碰！」聲，還以為是鞭炮聲，兩人不以為意，買好便當後便騎車往瓊林路方向返家。黃先生騎到瓊林路46號前，臉色慘白，勉強向太太表示「我身體不舒服」便吐血倒地不起。黃妻起先以為先生突然得了急症，打119叫救護車，警消趕赴現場，救護人員發現黃某右上臂有一明顯貫穿孔洞，血流不止，且已無生命跡象。
令黃妻最不捨的是，先生遭槍擊後，還強忍劇痛保持機車平衡，靠邊停好先問她 「你有沒有怎樣？」知道她安然無恙，才說「很痛、身體不舒服！」 深沉的愛意，令聞者鼻酸。事實上，黃妻當時已懷有2個月的身孕，她不時喃喃自語：「你說要照顧我，怎先我而去？」而此事件引發不少網友議論痛心表示「治安如此敗壞，以後出門騎車，真的要穿防彈衣了！」
新莊警方事後封鎖現場，鑑識人員在現場並未找到疑似開槍擊發彈 殼、彈頭等證物，初步研判瓊林路非第一現場，警方根據家屬事後陳述，加派警力針對黃姓夫妻買晚餐的果菜市場內店家周遭展開地毯式搜索。
警方初步研判，黃姓夫妻在果菜市場內聽到鞭炮聲，距黃某傷重倒 地處，達一公里，懷疑可能因幫派分子衝突、或試槍誤傷，但因瓊林路、環河路一帶沒架設監視器，增加查緝困難度，11年過去，此案仍未偵破。
(中時新聞網)
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