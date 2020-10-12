那斯達克和費半指數上周五收紅，鼓舞南韓晶片股上揚，另南韓政府鬆綁對新冠肺炎的管制措施，亦提振市場信心。

周一南韓KOSPI指數一路高走，收漲11.77點或+0.49%，為2403.73點，為連續第八個交易日出現上漲。外資和機構投資人為淨買家，分別買超1380億韓元和840億韓元。

在大規模財政刺激方案協商止步後，美國總統川普及其行政團隊周末要求國會儘快通過一小規模的紓困方案。

南韓周一將新冠疫情的社交警示等級降至最低，激起社交管制解除，即將刺激本國經濟的希望。

南韓周一公布本月首十日出口數據，出口大跌28.8%，然記憶體晶片出口則年增11.2%，為相關晶片個股提振買氣。

指標個股三星電子收漲1.17%，為6.04萬韓元；SK海力士飆漲3.1%，報8.55萬韓元。

其他大型個股互有漲跌。三星生物製藥漲0.56%。賽特瑞恩飆漲4.39%，該公司成功完成新冠抗體療法的第一階段臨床試驗，獲准進行晚期試驗。

現代汽車午後收窄跌幅，跌0.28%，報18萬韓元。因電池瑕疵，該公司周一稍早宣布擴大全球召回電動車Kona。

現代汽車電動車電池供應商的樂金化學與三星SDI慘跌，樂金化學跌2.89%，收報67.2韓元，三星SDI跌1.12%，報44萬韓元。

韓元上漲6.5韓元，1146.8韓元兌一美元，爬升至2019年4月以來的高位。

(時報資訊)