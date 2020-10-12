趙又廷2014年和大陸女星高圓圓結婚，去年喜迎寶貝女兒出生，就幾乎在家育兒，夫妻倆直到最近才逐漸復出，趙又廷更傳出生子後身價再翻漲，近日，他接受陸媒《鳳凰娛樂》專訪，也難得透露夫妻相處日常。

趙又廷表示家中分工很清楚，他主外，高圓圓主內，要他做家事都沒問題，但要他去買生活用品，他就不知道哪個好，也沒心思比較，所以這些基本都交給老婆，但雖然高圓圓擅長主內，不過他仍非常支持老婆復出拍戲，「我自己也是她的粉絲，一直在鼓勵她，現在寶寶也比較穩定了，該拍就拍。」

而被問到提起他時，總是冠上「高圓圓老公」，會不會傷自尊？他也大方回「這多好的事」，他完全不會介意，因為這就是事實，他坦言結婚、生女，都是很自然而然，因為原生家庭很幸福，所以自己也特別淡定、安穩，很有安全感，或許這也是打動高圓圓的特點，同樣的，高圓圓也給他很多安全感，「彼此信任、依賴，二人既是夫妻，也是最好朋友。」

(中時新聞網)