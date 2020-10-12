康軒爭議案今下午2時在新北市府舉辦首場調解會，目前會議接近尾聲，康軒集團率先發布新聞稿回應，本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教，並向被影射員工造成的身心受創致歉。

康軒文教集團聲明稿如下：

針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。就本次事件無端引發被影射員工身心受創，謹此向該員工致歉！

本次事件已在10月12日下午2時在新北市政府勞工局進行調解，康軒公司也派員出席。在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒公司會依調解紀錄內容確實履行，希望本次事件的紛擾能在此告一段落。

康軒是專業的國中、小教科書出版公司，在公司營運管理上理當有更嚴格的自我要求。康軒公司在本次事件的處理上，確有不周之處，康軒公司會深自檢討改進，以更符合社會各界的期待。

(中時 )