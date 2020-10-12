上銀集團總裁卓永財連續三屆入選台灣百大CEO，2020年入選為100強第17名，是中部企業、中部企業大本營磐石會及台灣精密機械的第一人。

卓永財在2016年哈佛商業評論雜誌出版繁體中文版，第一屆入選CEO 50強的第25名，2018年舉辦第二屆入選CEO 50強的第8名，今年舉辦第三屆CEO 100強入選第17名，

上銀集團表示，上銀集團旗下上銀科技及大銀微系統，總裁卓永財31年來用心耕耘，在工業大國日本、德國大廠的激烈競爭下，奠定創新紮實的根基，立足台灣並以HIWIN自有品牌行銷全球，贏得各個產業的指標性國際客戶的信任，如今，上銀科技在線性傳動領域的全球市占率已排名世界第二、更榮獲ASIA 300「日經亞洲300強 」第16名、Forbes 2019亞洲最佳200企業、日經Business評選「全球上市企業綜合成長力百大」第5名、Forbes全球創新成長百大企業第37名、單軸機器人模組榮獲德國iF及Red-Dot設計獎、電動夾爪榮獲日本優良設計獎Good Design Award、Torque Motor迴轉工作台榮獲歐盟CE認證，同時也是台灣精品金銀質獎的常勝軍。

上銀集團表示，卓永財創業之途，極為艱辛，本身出身於交通銀行，目前併入兆豐銀行，但銀行同仁不看好他，不肯融資，初期只能向租賃公司融資購買設備，所幸其後有台灣中小企業銀行伸出援手給予貸款。卓永財出身貧困的佃農家庭，鑒於教育是國家競爭力的關鍵，也是窮困青年翻身的力量，在事業經營有成之後，立即投入產學合作，並自小學開始扎根，除了在故鄉六家國小，敦請「何嘉仁英語」進行全校英語補強教育已經10年，今年開始又投入「科學與人文素養教育」（STEAM），也在6年前開始投入工廠所在的雲林莿桐國小，和虎尾科大合作進行全校英語補強教育，並在六家國小捐資一億五千萬元興建「卓永統紀念圖書館」，為充分運用圖書館之功能，預計2021年開始將開放成人圖書的部分在周末假日全面開放。在工廠所在的莿桐國小、三和國小同樣也比照六家國小建立圖書設備。

卓永財積極倡導「產學合作」，不只上銀集團跟國內23所大學有產學合作，在美、德、日、俄以色列也有六所頂尖大學合作，在擔任台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長期間，親率理監事及大廠由台灣大學以至中山大學展開各主要大學機械相關系所的參訪，促進產學合作。為了扭轉國內大學獨尊學術論文（SCI）的偏見，自2004年舉辦「上銀機械碩士論文獎」迄今長達16年。2008年辦理「上銀智慧機器手」實作競賽，讓年輕學子將冰冷的機器手賦予活靈活現的生命力；2009年主導推動自動化工程師證照考試；2010年建置國小圖書館、捐贈童書與英語課程，2010年辦理日本JIMTOF大學生見學團，不斷激勵年青人自我挑戰的膽識與勇氣；2011年創辦「上銀優秀機械博士論文獎」，激發兩岸四地大學機械領域師生的創新熱情；2016年主導推動機器人工程師證照考試；2017年與中興大學及農會共同推動的「大臺中荔枝加值保鮮關鍵技術計畫」已成功推廣至日本市場，今年荔枝市場價格提升七成，為台灣農業的加值盡一份心力。

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