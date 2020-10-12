興櫃電商業者松果購物（6740）受提前消費與三倍券的排擠效應影響，9月營收僅2,165萬元，月增、年增雙率雙退。但進入第四季消費旺季後，松果購物持續以多元化回饋與促銷活動積極搶市，單季營運力拼成長。

松果購物表示，第一季疫情引發過度消費及採購潮，以致生活品類商品的採購力道提前出現，加上今年振興券讓消費者多透過實體管道消費，對電商產生排擠效應，尤其部分百貨於9月底前結合三倍券與周年慶吸引買氣，導致今年電商99大促消費力道不如去年表現。

然而松果購物指出，站內平台透過「99購物節」提前暖身第四季購物旺季外，中秋節檔期及連假的助陣，也成功撐住採購需求，9月優惠券使用率更較上月成長近兩成，促使單月平台交易額（GMV）仍繳出1.58億元成績，同時9月營收雖落至今年低點，但前9個月營收仍高達2.68億元，較去年同期維持34.68％成長。

展望10月，松果購物以多元化回饋持續備戰，並推出「雙十國民狂歡節」促銷活動外，也瞄準各類活動商機，譬如8～11日舉行的實體婦幼展，期間不但站內婦幼商品訂單數較上周同期成長逾四成，銷售商品數更增長五成。松果購物也以科技力優化布局，配合自有造節策略搭配社群互動及商品評價機制，挹注整體平台流量、提升會員忠誠度，以強化未來的營運績效。

松果購物認為，今年因疫情來得太快，整體經濟消費力道跟去年相比不如預期，加上年底恢復出國的可能性較低，民眾報復性出遊恐會影響假日消費，購物旺季的力度仍需觀察。

(工商 )