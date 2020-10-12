22歲高姓女子去年就讀中部某國立大學，與同校的郭姓前男友相約在平安夜出遊，郭帶高女到大學室外排球場，謊稱高女有綠色胸罩忘在他家，以檢查為藉口趁機拉高女衣領襲胸，高女掙扎卻遭郭摀嘴、指侵得逞。高女害怕郭在學校大肆宣傳，一直等到休學才將此事揭露，向郭提告。

高女指出，去年12月25日相約吃飯後，郭提議要帶她去別的地方，兩人分別騎機車到中部某大學戶外排球場，郭稱她有一件綠色胸罩遺留在他家，但高女表示「我沒有這個顏色的胸罩」，郭便說「不然我檢查看看」，之後拉開高女的衣領，趁機襲胸，高女掙扎想喊叫卻被郭摀嘴，接著被郭手指性侵，郭得逞後甚至還對高女稱「還是乾脆我們來一發」。

高女表示，自己與郭因同班認識而交往，郭就讀高中時愛看隔壁國小生的腿，所以自封「蘿莉本」的稱號。郭在交往3年間多次恐嚇她，揚言若分手要讓她在系上混不下去，甚至毆打、欺負自己的狗，使愛犬情緒受影響，對人產生戒心。

由於郭曾有多次恐嚇紀錄，又是系上的助教，高女不敢立刻報警，休學後才提起勇氣對郭提告，今在友人陪同下到台北地檢署遞狀，控告郭涉嫌強制性交罪。

(中時 )