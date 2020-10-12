買雞肉飯吃竟被店員惡搞成「土便當」！一名網友抱怨她到嘉義某雞肉飯買便當，只不過多問店員一句有沒有撒胡椒，竟慘被店員惡搞，打開便當被黑到誇張的胡椒量嚇到，雞肉飯瞬間變「土便當」又苦又辛辣難以下嚥，讓她氣到PO網怒罵「真是花錢找罪受！」

原PO在《爆料公社》表示，當時輕聲問了有沒有撒胡椒以後，兩個店員一搭一唱說「你是沒看到我剛剛有加嗎？」、「拜託咧！胡椒味都那麼重，聞到快中風了，你還都聞不到？」當下原PO只覺得店員不知在跩什麼，傻傻提著便當回家了。

然而到家打開便當後，卻被眼前的景象嚇傻，店員幾乎是把整罐胡椒都倒進她的雞肉便當裡，爆量的胡椒多到把雞肉的顏色全蓋住，說是裝了一堆土的便當盒也不為過，又苦又辣讓原PO根本沒辦法吃，非常生氣！「真是花錢受罪，還要因為店員的惡搞而浪費了食物...老闆是這樣縱容店員惡搞的嗎？」

對此，網友紛紛留言：「覺得直接拿回去給店家，看看他們老闆怎麼處理」、「哪一間店我也要去試看看」、「如果我是老闆一定罵爆員工，他X的不知道胡椒很貴嗎？」，但也有人認為「基本胡椒粉要錢的，還如此海派只怕有姦情，顧客不是神，可能要看看顧客的態度」。

(中時新聞網)