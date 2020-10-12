今年颱風過門不入，水公司第三區管理處為減少寶一和寶二水庫的出水量，目前對新竹地區供水以收集河川地表水為主，促使頭前溪溪水很快直線下降，讓著名景點的「豆腐岩」變「豆腐乾」了！

水公司三區處副處長謝東穎說，按照往年經驗，此時的寶一和寶二應該是滿水位，但今年氣候變異，6到9月沒有颱風進來，目前水情是黃燈，採取夜間減壓供水，在高地的社區多少會受到影響。

謝東穎並說，供應竹科工業用水的寶一和寶二水庫，蓄水量並不大，分別只有503和3148萬立方公尺，為延長水庫的存水量，目前每天從石門水庫調度7萬噸的水源，並收集河川的地表水優先使用。

水公司對工業和民生用水採取相關調度措施後，寶一的存水量現約有7成，寶二約為6成，目前竹科供水並沒有受到影響。

不過，水公司收集河川地表水為優先的措施，讓頭前溪從上游開始，水源很快就急速下降，過了隆恩堰集水口後，溪水很快見底，到著名景點的豆腐岩，完全看不到以往潺潺的流水，讓不少遊客打趣稱是「豆腐乾」！

謝東穎指出，今年水情狀況非常不好，各集水區每天都不斷有變化，如果10月仍未見足夠的降雨，河川地表水收集的水量不如預期，水情變成「橙燈」，就要減壓供水了。

(中時 )