埔鹽鄉長許文萍也開心拿起手機，與長輩自拍。(吳建輝攝)

奶奶說，以往剪髮都要騎很遠機車，因此久久才會到市區剪髮，今天只走路到社區就能剪髮，相當開心。(吳建輝攝)

雅頓團隊派出多名設計師，到石埤社區為地方長輩服務，一個上午剪了近百位爺爺奶奶。(吳建輝攝)

彰化縣埔鹽鄉石埤村，位在埔鹽最偏僻的西南隅，人口僅有約1600人，其中65歲以上人口佔了1／4，是老年化相當嚴重的地方，由於地處偏鄉，整個村莊找不到一家「剃頭店」，埔鹽鄉長許文萍12日特別找來專業造型師，到地方幫長輩義剪，吸引近百位爺爺奶奶到場。

12日埔鹽鄉石埤村社區發展協會熱鬧非凡，聚集近百位社區長輩，都是為了可以「妝呼水水」而來，現場長輩依序排隊剪髮，剪完頭髮的施奶奶說，以往剪髮都要騎很遠機車，因此久久才會到市區剪髮，今天只走路到社區就能剪髮，相當開心。

埔鹽鄉長許文萍，石埤村是埔鹽最邊角的聚落，當地村民如果要到市區剪頭髮，以長輩騎乘機車或電動車的速度，少說都要15分種以上車程，對他們來說是很危險，我們也不放心，因此拜託「雅頓」團隊，看能不能下鄉到社區幫我們的長輩及弱勢義剪，他們也一口答應，相當窩心。

石埤村長施讚興表示，石埤社區關懷據點今年6月才成立，算是起步比較晚，但長輩的服務我們不能少，除了老人共餐、互動的課程等，在鄉長的幫忙下，第一次有義剪團隊近到石埤社區，長輩們都相當高興，真的很感謝「雅頓」楊綉菊經理，帶著這麼多專業的造型師，到我們偏鄉義剪。

(中時 )