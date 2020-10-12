圖說：「好心肝健康生活館」12日正式在台北市公園路開幕，讓保肝也在像逛百貨。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

為打造保肝、護肝的和善循環平台，新竹巨城購物中心號召企業志工與台師大國際時尚GF-EMBA學生，投入策略發想與營運計畫，並由造陽設計等團隊設計獨特的品牌形象，推出溫暖與時尚美感兼備的「好心肝健康生活館」，讓保肝也在像逛百貨。

巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城於2018年獨家贊助台師大大師講堂「好心救好肝」講座，與台灣肝病權威許金川和好心肝基金會結下公益善緣，之後向外延伸至社會各界，帶領巨城以實際行動加入「好心救好肝」的行列，呼籲民眾重視健康、強化大眾保健知識。

此次，因基金會預計將藥局活化再運用，打造成和善循環的平台，巨城率先號召企業志工與台師大國際時尚GF-EMBA學生，投入策略發想與營運計畫，再由造陽設計團隊負責室內設計與裝潢，哲冶設計負責品牌形象設計，花藝大師朱永安親自為展場空間創作花藝擺設，在各方專家協助下，溫暖與時尚美感兼備的「好心肝健康生活館」於今天正式在台北市公園路開幕。

李靜芳強調，好心肝健康生活館秉持分享「愛與關懷」的初心，成立1個非營利的健康生活平台，期待藉由善心企業的參與，以「健康、自然、人本」的核心理念，提供國人豐富美好生活的選擇，追隨「好心肝好健康」的永續願景，為社會打造全方位醫療保健服務網，攜手共創公益健康的生活園地。

她說，巨城與好心肝基金會合作從未停歇，不僅是全台首家百貨零售企業透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，更將在11月14日於巨城1樓戶外廣場舉辦超過上千人的免費大型肝篩活動，成為基金會成立20餘年來的一大創舉，共同為2025年將C型肝炎在台灣絕跡的目標盡最大的力量。

(中時 )