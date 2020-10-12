國立中山大學在8月聘請前高榮副院長鄭紹宇，擔任學士後醫學系籌備處主任之後，12日在高雄榮民醫院教學研究大樓揭牌，設立「國立中山大學臨床醫學教學研究中心高榮辦公室」，宣示中山與高榮在臨床醫學教學、研究及醫學人才培育方面，更加緊密結合，一起為提升高屏澎東及離島偏鄉的醫療品質而奮進，平衡南北醫療品質。

中山大學校長鄭英耀12日表示，南北醫療資源嚴重失衡，高屏澎東區域內沒有任何一所公立大學醫學系，未來，因應國家公共醫療政策恐有不足，因此，「中山與高榮要為台灣的醫療困境找出路、為民眾謀福」。

中山大學副校長蔡秀芬指出，自從2017年，中山大學管理學院與高榮合作開設「榮總醫務管理碩士學分班」開始，至今已辦理8期，約有300位榮總學員參加，培育近20名碩博士生；在研究方面，近5年雙方也投入支持「榮中計畫」。中山、高榮強強聯手，定能為醫學人才培育、提升區域醫療品質作出貢獻。

高榮院長林曜祥表示，面臨高齡化社會、人力資源缺口的趨勢，高榮以創新思維結合人工智慧、感測與大數據、雲端科技等技術，應用於醫療照護領域，未來將與中山大學攜手並進，透過頂尖大學，注入豐沛的研發能量。

中山大學指出，中山大學目前設有「毒藥物暨生醫快篩研究中心」，開發雷射大氣質譜儀，可在1分鐘內，從病人皮膚及體液，測出毒藥物種類，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可針對類似武漢肺炎的新冠狀病毒病人進行快速篩檢，加速醫檢時效。

「晶體研究中心」研發閃爍晶體，應用在正子顯影偵測器核心元件，對診斷癌症及阿茲海默氏症等所需的生醫影像，從原先只可偵測10mm大小腫瘤，到可看出小如4mm的腫瘤，及早偵測惡疾。

鄭英耀表示，中山大學也應用AI科技強化跨領域研究，開發「舌診系統」輔助中醫診斷，「這是全國所有一級教學醫院的中醫部，都採用的設備」，包括生醫感測晶片、醫學影像分析、智能輔具及VR醫療開發平台等成果，都是申設後醫系的優勢條件。

(工商 )