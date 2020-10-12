位於台中草悟道市民廣場旁的「草悟廣場基地」，鄰近異國餐廳、咖啡茶坊及文創小店林立，台中市觀光旅遊局12日表示，上月底公告「台中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案」啟動招商，26日截標，歡迎優質企業主踴躍遞件投標，把握搶進黃金地段的營運機會。

觀光旅遊局指出，市民廣場大小活動不斷，是市民休閒散步、外地旅客朝聖的核心區域，該局上月底公告「台中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案」啟動招商，10月26日前，歡迎優質企業主踴躍投標，把握搶進黃金地段營運機會。

觀旅局長林筱淇表示，自2013年市府投入逾8億元辦理「綠園道-都會綠帶再生計畫」，重建科博館至美術館之間（草悟道）景觀休憩空間，及建置草悟廣場服務中心及地下停車場等設施，每年並持續於鄰近的市民廣場，舉辦各類節慶活動。 例如，著名的爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功帶動周邊商業及人潮持續活絡，儼然是台中市聚客能力最強的地域，已為未來委託經營奠定良好基礎。

觀旅局指出，市府期望藉由引進優質民間企業進駐，創造適合親子同樂的共融式樂園聚落，打造出台中最棒的共融式樂園（Fun for all），並藉由引進民間企業經營管理，賦予草悟廣場更加多元服務機能及營運內容，共創繁榮產業及地方多贏局面。

尤其，「草悟廣場基地」，坐落於草悟道黃金地段，勤美商圈人潮往來商機無限，投資效益極佳。

林筱淇說，近期獲眾多企業洽詢，表達濃厚投資意願，目前招標案已公告上網，公告等標期間，自9月30日至10月26日止，共計27日，邀請有興趣投資業界把握機會參與，發揮專業與創意，為草悟廣場創造永續發展價值，打造台中觀光更大亮點。

(工商 )