看好目前台灣常溫調理食品市場高達11.5億產值，農委會水產試驗所推出國人首度研發成功的牡蠣殼發熱套組，準備搶占市場。水試所長陳君如指出，目前牡蠣殼加熱套組技術正準備申請專利，預期未來技術轉移產品化後，每年可為業者帶來至少1,035萬元以上的營收。

陳君如指出，牡蠣殼發熱套組，是可以不用開火，就能靠著自發性熱源包為即食調理包加熱，可為生活步調忙碌的人帶來更便利的自熱飲食，因此，鎖定少開火的小家庭、經常外食的上班族，以及露營、登山者為主要目標客群。

水試所指出，利用牡蠣殼研發製作的自發性加熱包，相較於一般化學合成的發熱包，更為天然、環保、安全，且成本降低20％，目前牡蠣殼加熱包每包成本12.7元，比市售加熱包約15元價格，可節省至少2.3元，且國內無相關產品，市場潛力雄厚。

陳君如指出，台灣生產16.9萬公噸的廢棄牡蠣殼，其中有2.3萬公噸未能妥善處理，廢棄牡蠣殼常堆積成山的在養殖池邊，不只有礙觀瞻，也會有異味，造成環境污染，為了解決廢棄問題，也為追求減廢及減排的循環經濟，去年開始進行「以牡蠣殼作為調理食品自發性熱源研究」計畫。

陳君如說，經過一年多的研究，再導入水試所研發的水產調理包加工技術，結合台灣鯛、鱸魚、虱目魚等，成功研發出牡蠣殼加熱套組，除創新水產自熱食品，同時也能適時調節養殖漁獲的產銷失衡、落實循環經濟。

(工商 )