瓦城泰統（2729）9月營收3.6億元、年減5.13％，7至9月營收達12.88億元，創歷史新高，累計1~9月營收達34.15億元、年減9.04％。

今年9月份在暑假結束、學生開學、且沒有連續假期下，整體而言屬於淡季時期，然而持續受惠民眾回歸正常生活，帶動外出用餐需求，旗下品牌深受顧客喜愛，營收仍然強勁，迎來「淡季不淡」效益。同時，今年9月因為假日天數較去年同期減少2天的營業高峰，若擺脫天數基期的干擾，集團營收表現持續較去年同期正成長。

瓦城泰統延續「三助力三推進」策略，挹注營收動能續升。在國內疫情穩定下，受惠「內需暢旺、節慶商機、振興政策助攻市場」三大強勁助力，暑期外出旅遊與聚餐帶動餐飲內需市場成長，加上父親節與情人節雙節日聚餐效益，以及政府振興三倍券政策持續帶動實質消費熱潮，讓第三季營收飄香！展望第四季，即將進入年底聚餐旺季，瞄準10月中秋與雙十兩大節慶連假，以及百貨週年慶活動開跑，預計餐飲需求彈升，並接續迎來聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，集團對於營運成長與獲利穩定向上抱持樂觀。

持續「安心餐廳、研發新菜、啟動展店推進營運」三推進策略，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章（Hygiene monitor plus program, HM PLUS）稽核，提供安心用餐環境，且根據各品牌調性持續研發新菜，吸引顧客到店；集團更著力於展店計畫，繼旗下「時時香」於9月進駐中壢大江，「時時香」及「YABI KITCHEN」皆計畫於年底前在台中各再展一家店，看好高成長動能持續轉強！

強檔行銷活動齊發 推升來客表現佳績歡慶「瓦城」30週年，「瓦城」於10/8（四）至11/15（日）祭出《遨遊異國的味蕾之旅Gourmet Tour》活動，凡消費（內用/外帶/外送）滿1,000元，即贈「1010湘」、「YABI KITCHEN」、「時時香」招牌菜色招待券，及「瓦城」甜點免費招待券各一張，邀請顧客至集團其他品牌用餐，以期整合集團資源、建立品牌間互相導客的連動效應。此外，「1010湘」《湘菜配香檳》活動推出以來廣受顧客好評，為滿足顧客期待，「1010湘」將於10/13（二）起新增5家分店販售香檳（包含天母三越店、汐止遠雄店、西湖店、中壢SOGO店、台南三越西門店）。「大心」也預計於10/7（三）-11/7（六）推出外送消費滿額現折活動，顧客單次消費滿499元現折60元，看好下半年餐飲市場升溫下，帶動來客持續成長。

(工商 )