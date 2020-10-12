行政院副院長沈榮津則稱公館滯洪池發電系統是綠能、防災和環保的示範成果。（呂妍庭攝）

台康日能科技股分有限公司董事長許勝雄指出，公館滯洪池太陽能發電系統，是台糖公司，也是嘉義縣首座正式啟運的滯洪池水面光電電廠。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁期盼台康日能帶動當地綠色能源開發、活化土地價值。（呂妍庭攝）

除了配合綠能政策、重視生態，台康日能科技針對中埔鄉地區亦有「愛在嘉鄉」回饋地方。（呂妍庭攝）

公館滯洪池太陽能電廠年發電量可達627萬5753度 (kWh)，發電效益可供近1800戶家庭一年的用電。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公館滯洪池太陽能電廠年發電量可達627萬5753度 (kWh)，發電效益可供近1800戶家庭一年的用電。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台康日能科技股分有限公司在嘉義縣中埔鄉公館滯洪池斥資兩億打造的浮力式太陽能發電系統已於8月掛表發電，今12日舉辦啓用儀式，台康日能科技股分有限公司董事長許勝雄指出，公館滯洪池太陽能發電系統，是台糖公司，也是嘉義縣首座正式啟運的滯洪池水面光電電廠，發電效益可供近1800戶家庭一年的用電，行政院副院長沈榮津則稱公館滯洪池發電系統是綠能、防災和環保的示範成果。

為改善易淹水地區水患問題，經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，台糖配合政府政策，無償提供土地設置滯洪池，滯洪池並規劃多目標作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池，其中5座滯洪池發展太陽能綠電，由康舒科技旗下的台康日能得標，面積130公頃，預計斥資28億，總建置容量達60MW以上，成為目前台灣最大滯洪池水面型電廠投資商。

由於公館滯洪池是目前台糖滯洪池首座啓用運作的太陽光電廠，包括沈榮津、許勝雄、台糖公司董事長陳昭義、嘉義縣長翁章梁、康舒科技股分有限公司總經理許介立等人都到場。

許勝雄說，公館滯洪池太陽能電廠年發電量可達627萬5753度 (kWh)，發電效益可供近1800戶家庭一年的用電，並且減少3320噸的碳排放量，另外由台康日能主導的其他4座太陽能電廠也將陸續於年底掛表，包括發電量是公館5倍大的嘉義縣義竹鄉溪墘農場滯洪池就是20MW以上的大型水面型電廠，也預計今年底掛表加入發電行列。

除了配合綠能政策、重視生態，台康日能科技針對中埔鄉地區亦有「愛在嘉鄉」回饋地方，許介立表示，包含和興國小、和睦國小和和興村、和興社區發展協會等，每年總共回饋地方25萬元，長達20年，同時，台康日能未來電廠營運將優先聘用當地人員，促進在地就業。

沈榮津強調，過去台灣能源98％仰賴進口，僅2％自主供給，但總統蔡英文上任後積極推動再生能源，尤其綠能是國際趨勢，為幫助企業，中央大力推動綠能是超前部署，就是想讓企業有綠色憑證，外銷產品才不會被抵制，如今已漸有成果，尤其公館滯洪池發電系統有防洪、環保和綠能，具再生能源示範效果。

翁章梁表示，台康日能在嘉義縣公館滯洪池與溪墘滯洪池兩處所建置的容量總計上達25MW，投資額約12億元，義竹鄉溪墘農場滯洪池水面型電廠，期盼台康日能帶動當地綠色能源開發、活化土地價值。

(中時 )