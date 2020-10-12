1964年詹姆士龐德（James Bond）系列電影第三部《007：金手指》（Goldfinger），飾演「龐德女郎」的英國女星瑪格麗特諾蘭（Margaret Nolan）傳出與世長辭，她的兒子證實5日已過世，享壽76歲。
瑪格麗特諾蘭早年是模特兒，擁有美豔外型、178公分的高挑身材，入行後她積極朝向演員發展，21歲在《007：金手指》擔任龐德女郎，與當時被譽為「全世界最性感的男人」史恩康納萊（Sean Connery）合作，雖然她在片中戲份不多，但在片尾跳舞的橋段，及海報中只穿內衣褲、全身淋滿金色漆的模樣也令人印象深刻，雙倍性感的組合堪稱螢幕經典。
除了是性感的龐德女郎，瑪格麗特諾蘭曾演出搖滾天團披頭四的音樂電影《一夜狂歡》（Hard Day’s Night），這兩部成為她人生中的演藝圈代表作。
導演艾德格霍華萊（Edgar Howard Wright）率先在推特公開瑪格麗特諾蘭的死訊，哀悼地寫下：「去年我與她合作電影《蘇活驚魂夜》（Last Night in Soho），她非常有趣又吸睛，很慶幸能認識她。」並稱瑪格麗特諾蘭的一生精彩，是「集合60年代所有酷的事物於一身的代表人物」。
(中時新聞網)
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