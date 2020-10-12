康舒(6282)佈局太陽能、智慧電網及儲能系統等有成，旗下台康日能投資興建的嘉義公館浮力式太陽光電電廠今(12)日正式啟用，康舒董事長許勝雄表示，其他4座太陽能電廠將陸續於年底掛表，屆時康舒(台康日能)將成為台灣最大滯洪池水面型電廠投資商，若5個浮力式滯洪池太陽光電站全數運轉，加上康舒其他太陽能電場，全台111MWP預估每年將可貢獻營收6億元。

康舒科技近幾年積極佈局綠電及新能源事業，效益已逐步顯現，其中台糖釋出的10座滯洪池中，5座滯洪池發展太陽能綠電由台康日能得標，投資打造位嘉義公館台糖滯洪池「首座」浮力式太陽光電廠今天正式啟用，預計5座滯洪池將斥資28億元，總建置容量達60MW以上。

許勝雄表示，另外4座由台康日能主導的太陽能電廠也將陸續於年底掛表，其中嘉義縣義竹鄉溪墘農場滯洪池是20MW以上的大型水面型電廠，預計於今年底掛表加入發電行列。

在太陽能發電案場部分，受惠於今年公布之太陽能躉購電價優於預期，康舒加速布局，廣建案場，擴大市佔率，累計已得標(含建置中及營運中)之預期總發電量已逾111MW，截至今年9月，建置完成31MWp，仍在建置中則有80MWp，預計於明年全部併網，而未來3年預計達到500MWp目標。

據了解，儘管太陽能光電電站投資回收期長，但太陽光電電站因產業特性，具高投資報酬率，對康舒獲利表現有正面挹注，目前嘉義公館浮力式太陽光電電站啟用後初估每年約可貢獻營收3000萬元，若5個浮力式滯洪池太陽光電站全數運轉，加上康舒其他太陽能電場，全台111MWP預估每年將可貢獻營收6億元。

除太陽能電廠投資外，康舒科技亦同步發展智慧電網、儲能系統等能源解決方案，其中智慧電表標案的部份，2018年之台電電表標案，康舒標得之智慧電表已全數完成交貨報驗，目前正陸續施工安裝至現場；而2019年台電新電表標案，康舒科技確定單相電錶得標，佔標案總數的40%，目前單相電錶均已生產完成；而剩餘的三相電表標案，已陸續生產報驗中；此外，2020年電錶及通訊系統新標案目前亦積極爭取中，康舒科技於智慧電網領域的技術與能力將陸續展現。

此外，康舒亦與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統。

康舒表示，公司在能源產業上除電源產品高效率轉換達到節能，亦將結合太陽能、燃料電池的創電及智慧電網上的電力智能管理等解決方案，朝向能源聚合電力服務的方向發展。

(時報資訊)