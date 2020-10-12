DRAM大廠南亞科(2408)總經理李培瑛表示，第四季在智慧型手機需求提升、伺服器重啟拉貨以及Chromebooks能見度至明年首季，加上消費型電子續旺及車用電子需求回溫，預計第四季市況趨於穩定。

考量整體市況，南亞科資本支出轉趨保守，決定將50億元資本支出延後到明年。2020年資本支出預估為105億元，原先預期為157.6億元。

南亞科預估第四季位元銷售量約持平，價格方面，伺服器記憶體價格可能會持續小幅下跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM供應商庫存水位處於相對低點，且明年上半年DRAM供給成長會比較有限，預期明年產品價格可望相對穩定。

南亞科總經理李培瑛今日於法說會中表示，今年前三季受新冠肺炎疫情以及美國商務部實體清單禁令影響手機廠出貨，在第四季各大手機廠推出5G新機爭取市占，增加DRAM需求；伺服器在第三季時因庫存過高影響需求、價格下跌，預期第四季DRAM庫存調整及新處理器推出後，市場將重啟採購動能。

同時，PC需求仍然暢旺，其中以商用筆電和Chromebooks需求尤佳，Chromebooks需求能見度到明年第一季。消費型電子終端產品也在消費者購買力逐漸復甦，加上下半年新品上市，整體消費型包括電視、遊戲機、網通等應用需求成長，車用市場也自第三季起逐步回溫。

整體而言，南亞科預期2020年第四季市況趨於穩定。長期來看，全球疫苗的發展是DRAM需求成長的觀察重點。資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

南亞科自9月15日起暫停供貨華為，將等待美國政府申請許可後恢復供貨；因客戶超過700家，預期影響將會是短期。

技術製程方面，第一代10奈米級製程依進度於今年第四季導入試產。

南亞科今（12）日舉行法說會公告第三季財報；南亞科第三季獲利16.13億元，季減49.9%、年減26.9%，每股淨利0.52元，為近三季以來最低。南亞科第三季營收為153.24億元，季減7.1%。因價格下跌，毛利率25.9%，季減4.7個百分點，稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股淨利0.52元。2020年前三季營收為462.32億元，稅後淨利為67.61億元，每股盈餘為2.21元。

(時報資訊)