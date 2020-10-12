由台灣指數公司編製、與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」(台灣5G+通訊指數)，今天起委託證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣指數公司表示，「台灣5G+通訊指數」指數母體為證交所上市與櫃檯買賣中心上櫃普通股票，採樣範圍運用FactSet的Revere Business Industry Classification System(RBICS)產業分類，擬訂新世代通訊產業鏈(計45個RBICS第六層的子產業)，挑選上市上櫃公司營業收入屬這些子產業的比率超過50％者。再由其中篩選符合流動性標準及獲利條件自由流通市值前30大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數權重，以表彰新世代通訊產業鏈中台灣上市上櫃股票組合投資績效表現。

利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯，觀察「台灣5G+通訊指數」指數總報酬為113.49％，年平均報酬為18.54％，2019年殖利率為6.68％，均優於同期間大盤表現。指數成分股依規則每年4月與10月定期調整兩次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)、台達電(2308)、台灣大(3045)、廣達(2382)、聯電(2303)、遠傳(4904)、和碩(4938)等。

(時報資訊)