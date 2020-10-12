在海運市場需求熱絡，海運營收年增7成帶動下，台驊投控(2636)公布9月合併營收為13.99億元，月增10.53％，年增51.16％；累計前3季合併營收為102.87億，年增24.51％。其中，第3季營收達38.84億元，年增34.11％，季增0.54％，再創單季新高，須求依舊強勁，第4季可望淡季不淡。

台驊9月海運業務營收8.58億元，年增70.70％，月增6.73％；第3季營收達23.96億元，年增43.94％，季增36.40％。海運貨量需求因防疫物資、居家辦公、工廠復工、跨境電商及傳統旺季補貨潮等帶動成長，海運運價因美國航線貨物進口需求強勁，消化大量艙位及貨櫃，造成其他航線供給減少，航運市場面臨缺櫃及缺艙，使美國、歐洲、中東、印度、南美及紐澳等航線全面調漲運費。10月由於歐美貨物進口需求持續旺盛，貨櫃缺櫃情況未解，運價維持在高檔，預期第4季海運市場淡季不淡。

空運業務方面，多數電子新品於第4季上市，帶動第3季亞洲區間電子零組件運輸需求成長，加上疫情衍生的遠距通訊及宅經濟增加筆電及相關電子產品消費需求，9月空運營收4.02億元，年成長37.95％，第3季空運營收10.82億元，年增30.25％。10月進入空運傳統電子產品出貨旺季，包含半導體、伺服器、手機及筆電等相關電子產品運輸需求將會逐月成長，目前航空艙位供給仍然吃緊，價量雙漲可期。

整體而言，第4季因疫情持續於全球延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈，對防疫物資採購不間斷；部分廠商擔憂二次疫情爆發造成供應鏈斷鏈，擴大存貨鋪貨力道及歐美國家及電商平台年終消費旺季將至，預料海運淡季不淡，空運旺上加旺，展望樂觀看待。

(時報資訊)