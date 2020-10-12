利機(3444)9月營收月成長3%、年成長24%，改寫近40個月新高，第三季營收也已連續7個季度保持正成長，利機今年整體營運將優於去年。

利機9月單月合併營收8491萬元，月成長3%、較去年同期成長24%，改寫近40個月新高；累計前9月營收為6.81萬元，較去年同期成長14%。

就季營收來看，利機第三季營收2.43億元，較第二季成長9%，相較去年同期成長17%，已連續7個季度保持正成長。

利機指出，第三季營收成長動能受惠封測大廠拉貨強勁，助攻營收攀升，整體封測相關產品年增23%、季增11%，其中散熱片產品表現最為亮眼，年增150%、季增73%，創單季歷史新高。另外，驅動IC相關產品亦受惠需求持續暢旺，帶動第三季出貨量大增，整體驅動IC相關年增20%、季增15%。

時序已進入第四季，利機今年前二季獲利已達去年獲利的近六成，雖第三季獲利尚未公布，但法人推估，以毛利率持續處於高點，加上疫情帶來的遠距商機持續熱絡，利機相關產品布局記憶體相關各式晶片的運用、封裝散熱解決方案、薄膜覆晶(COF)封裝、玻璃覆晶(COG)封裝等皆搭上主流產品趨勢，利機今年營運表現優於去年。

(時報資訊)