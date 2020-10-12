日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)9月合併營收為11.7億元，月增加22%、較去年同期成長49%，創歷史新高；累計前三季合併營收72億元，亦創歷年同期新高，且較去年同期成長11%，主要由於新款遊戲機即將上市，加上全球資料中心積極佈建，帶動高速傳輸與雲端運算相關產品出貨量持續成長。

茂綸表示，從新冠肺炎帶動全球工業控制自動化與線上經濟普及化等中長期發展趨勢來看，公司雲端運算及高速傳輸等相關網通產品線，將維持穩健的成長趨勢，而先前受疫情影響較大的工業控制及車用等應用產品線，自下半年起出貨量亦逐步增溫。

茂綸表示，主要由於公司在網通、工控與車用等利基型應用市場深耕多年，產品線整合綜效逐步顯現，公司將可望在產品應用多元佈局下維持穩健成長，降低全球疫情及產業景氣不確定對營運影響。

茂綸進一步表示，公司今年開始跨足終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務一站式的整合方案，目前已推出名為「Avidbots Neo」的大型商用AI自動清潔機器人，以及名為「SENSPIDER」的工業物聯網(IIOT)專用設備檢測與預知預知診斷解決方案，目前正與客戶進行新產品終端應用測試，預估明年上半年開始放量出貨。

(時報資訊)