大陸官媒央視昨天在「焦點訪談」節目播出「台諜案」系列報導首集，播出屏東枋寮鄉政顧問李孟居的「認錯」影片。陸委會主委陳明通今天受訪時僅表示「呼籲對岸停止政治炒作破壞兩岸關係」，對於媒體連番追問皆以「沒有進一步說明」回覆，與陸委會昨日深夜發出的強硬措辭回應相較，顯得相對低調許多。

陳明通今天出席陸委會主辦的第3屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會。他在會前接受媒體採訪，無論媒體怎麼提問，陳明通惜字如金，只願表態「呼籲對岸停止這樣的政治炒作，破壞兩岸關係」。

媒體再問，如何看待陸方在蔡總統發表國慶談話後播出「台諜」報導，以及是否認為李孟居是「被道歉」等問題，陳明通都以「昨天已經有新聞稿了，沒有進一步說明」四兩撥千斤帶過。

央視昨晚播出以「台灣間諜竊密案」為內容的《焦點訪談》專題報導，李孟居在鏡頭前供述稱「做了很多不好的錯事」，對此，陸委會昨日深夜以書面回應「正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民」。

陸委會昨日表示，針對中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑與不齒。

陸委會還說，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，本會認為，這完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，陸委會也表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。

(旺報 )