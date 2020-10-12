上週10/10台灣迎接生日，富邦也有大喜事，富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠的大女兒蔡承穎在國慶日出嫁，出席賓客可謂政商雲集，除各大集團董事長外，演藝圈名人張小燕、蔡康永、王偉忠夫妻等，也都現身慶賀，媒體統計全場貴賓總身價恐破7000億，而賈永婕不但置辦新娘的婚紗，還受邀參加喜宴，曝光當天菜色不簡單，好吃到忍不住打包。

國慶日當天適逢婚嫁好日，賈永婕開設的婚紗公司忙得不可開交，她在臉書po文，表示週末跑了3場婚禮，其中一場，就是蔡家低調卻充滿話題的婚宴，賈永婕說道：「超級甜蜜的週末，愛死我的工作了！」，據悉，不但新人的婚紗照及宴客婚紗找了賈永婕婚紗公司C.H wedding，連新娘母親陳藹玲也跟他們訂製了婚紗。

蔡承穎是家裡的大女兒，她是家裡第一個結婚的孩子，加上蔡明忠夫妻跟孩子們關係相當緊密，自然對於這場婚禮很看重，但有別於其他名門婚宴動輒席開百桌、耗費上千萬，蔡家這場婚宴相當低調且保密到家，10號當天晚上在自家場地松菸開了30桌，僅至親好友和富邦集團高階主管受邀，足見對孩子及賓客的尊重與重視。

據《自由時報》報導，賈永婕因包辦新娘、丈母娘的服裝，所以和老公王兆杰都成了座上賓，透露婚宴部分連飲食都很完美，餐點是米其林三星，推測是知名的頤宮外燴，而婚宴準備的威士忌也好喝到讓賈永婕直接喝到微醺，還忍不住打包紅蟳米糕回家，大呼滿足。

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(中時新聞網)