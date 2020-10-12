今年新冠肺炎疫情肆虐，導致台股重摔，國安基金緊急在3月19日召開臨時委員會議，決議授權啟動護盤，並在4月13日、7月15日分別召開例行委員會議，決議繼續護盤。國安基金12日再度召開第三季例行委員會議，決議國安基金退場，結束207天護盤紀錄，並創下史上第二長。

國安基金今下午召開第105次例行委員會議，在考量我國疫情控制得宜，經濟成長相對其他國家優異，且台股累計漲幅已逾4成，決議通過國安基金退場。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，面對美國總統大選在即，新冠疫情感染持續擴大等問題，恐影響全球金融巿場，國安基金都會持續密切關注，必要時會再度開會進場護盤。

國安基金今日召開例會，就基金安定市場任務動用資金的執行情形、近期新冠肺炎疫情發展及國內外政經情勢等因素進行充分討論。

國安基金表示，我國疫情控制得宜，各項政策有效引導景氣復甦，經濟成長表現相對較其他國家優異，現行國際政經不確定因素雖仍存，惟寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦。考量基金自109年3月19日起執行安定任務迄今，台股累計漲幅逾4成，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，現階段已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

阮清華表示，國安基金幕僚單位將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

(中時新聞網)