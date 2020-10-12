價值觀或經濟狀況懸殊，都可能是造成分手的原因。一名北漂的男子提到，老家住在屏東，目前在台北工作，也順利交到一名女友，日前趁著休假時間，便帶女友回屏東老家見父母，豈料女友卻嫌他的父母窮酸、房間簡陋，回台北後直接與他分手，甚至嗆「不要出來害人好嗎？」。

一名北漂男子在《爆廢公社》表示，目前在台北工作，幾個月前也交了女友，兩人相處很融洽，感情看似非常順利，但由於他只有在過年時，才會回屏東老家看父母，因此上個月趁著放特休的機會，帶著女友回到屏東，順便讓雙方認識一下。

女友對於原po要付孝親費，也表示不認同(示意圖/達志影像)

當時一到老家，原PO見父母坐在門口，趕緊打了招呼，但這時他便發現，女友卻顯得不太開心，「覺得這樣很丟臉，一大早就坐在大門口，還說我父母怎麼看起來那麼窮酸」，不僅如此，對於他每個月要寄孝親費也表示不滿，說「父母不能幫忙你就算了，為什麼還要你養？」。

而原PO則表示，父母辛苦撫養孩子長大，他也理應當湧泉以報，女友雖然沒回應，但明顯非常不悅，而他們進到屋內後，他的母親也煮了一桌菜，請他們享用，但女友仍繼續嫌棄，「嫌我房間怎麼那麼簡陋，在那邊住了一晚，女友只想趕快回台北」。

而回到台北後，女友也不再理他，近日才用Line傳了訊息，表示雙方家庭的生活水準差太多，認為男友這樣的生活，根本難以存錢，兩人甚至難以共組家庭、養小孩，沒有未來可言，更說假若他的父母生病了，甚至還會拖累他們，「拜託你不要出來害人好嗎？」，最終提出分手，讓男網友非常無奈。

不少網友認為，分手是件好事，「這樣是說你害別人？真是有點誇張了。我們不能選擇父母，她連這種道理都不懂？但可以選擇另一半，說不合適就可以，何必如此傷害別人父母，這跟講話直白不同，父母親健在的一天我們就要遵守孝道」、「很勢利眼的女生，感覺不好耶，如果她真的喜歡你應該跟你一起努力，包容你的一切，連你的家人一起愛」。

但也有人認為，女方只是看的比較現實，價值觀若不同，早點分手也不耽誤彼此時間，「這也代表她認真思考你們未來的事情，早早斷捨離，雙方對於人生規劃有誤差，以後也是一直吵架，這樣沒什麼不好」、「現實了一點，但是卻是她的訴求，只能說她要的目前你無法給，所以她不想浪費青春去賭以後你能夠給的起」。

(中時新聞網)