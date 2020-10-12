591新建案統計，第三季在建商搶灘全台各大重劃區下，推出了近500個、總戶數約3.6萬戶的新建案，新案房價季漲5%，推案增長最多的是台中市，超過百個、千億的案量釋出，平均開價更首度站上3字頭，房價漲勢最兇的則是桃園，第三季新案平均開價、預估成交價平均上漲15%、17%。

疫情緩和後房市大逆轉，第三季全台七大都會區共有491個新建案進場銷售，總銷金額達4,588億元，個案數、戶數、總銷金額分別較第二季成長了11%、24%、39%。591新建案表示，在928檔期推波助澖下，建商看好全全台各大重劃區的買氣，積極佈局，除了吸引剛性買盤外，也盼吸引投資客出手，拉抬熱度。

值得注意的是，比起第二季，全台房價平均大漲5%，七大都會區除了新北、台南微幅下修，高雄下跌一成外，其餘都會區均有明顯漲勢，台北市第三季進場新案平均開價單坪重返百萬元水準，主要原因在於推案案多集中素地稀少的精華地區，如中山大直、士林天母、台大商圈等吸引周邊有地緣性的高資產族群詢問。此外，桃園、新竹開價都已朝每坪30萬元逼近，台中更一舉突破3字頭，達每坪30.2萬元。

桃園房市在小檜溪、龜山A7、中路三大重劃區超過400億元的推案量，總銷季增逾七成；新竹房市今年一路「夯」，近期新案集中在縣治三期、高鐵特區等精華地段，如「竹風真好QMAX」、「竹科匯」預約時就創下百組來人的佳績，成交上穩3字頭，除了竹科客群也有不少投資客買單。

台中房市市上半年在疫情、建照推延下沉寂多時，第三季恢復水準，總銷較第二季幾乎翻倍成長，除了南屯嶺東重劃區有總銷近60億的「菁科2MAX」進場外，在捷運綠線即將完工的利多下，沿線推案百花綻放，在地建商惠宇、精銳接連進場，除自住買盤外，連投資客也看好紛紛搶進炒熱市場。

(工商 )