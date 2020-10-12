中光電（5371）公佈9月份自結合併營收約43.32億元，較8月成長11％，並創近10個月以來新高，與去年同期相較則略減1％。總計第三季自結合併營收為119.41億元，在兩大產品線出貨上揚帶動下，較第二季成長12％。累計今年前三季合併營收為309.45億元，年減13％。

影像產品9月份在嵌入式精密投影應用方案及4K燈泡機種助攻下，出貨量達8.9萬台，較8月份大幅增加42％，合併營收則約11.78億元，亦較8月份成長17％。受惠於家庭娛樂、教育標案機種以及嵌入式精密投影應用方案出貨成長，影像產品第三季出貨量季增3％，達19.9萬台；營收則約29.54億元，季增5％。預估影像產品在季底效應後，10月份整體出貨量將月減約兩成，然而由於雷射機種出貨佔比提升，平均銷售單價將較9月份大幅增加。

節能產品9月份合併營收達23.37億元，較8月份成長8％，並較去年同期成長2％。由於大尺寸TV出貨持續增加，9月份TV產品營收約9.23億元，較8月份成長7％。Monitor產品營收則約2.49億元，月減6％；NB機種營收約9.1億元，月增13％；Tablet機種營收則約1.01億元，月增30％。9月份節能產品整體出貨量約435萬台，較8月份成長5％。由於大尺寸TV新機種及PID系統組裝生意量產，帶動ASP季增12％，使得節能產品第三季營收達65.11億元，較第二季大幅成長15％；出貨量則約1,246萬台，季增2％。由於市場驅動IC等零組件缺貨影響客戶產出，中光電保守預估節能產品10月份合併出貨量將較9月份略為下滑。

(工商 )