林俊傑（JJ）即將推出新專輯《倖存者•如你》，視覺用黑夜與白天做區隔，並以色彩豐富元素做出強烈對比，JJ首度從頭到尾參與整張專輯的概念、發想，他神秘笑說：「這應該是我17年來概念最完整的一張專輯。」專輯視覺照中，JJ穿著黑色披風，像個「黑暗騎士」般穿梭在台北街景，「光是現場看就有種奇幻、超現實的感覺，我很喜歡這次視覺呈現的效果，也希望大家能感受到我想傳達給大家的概念，也能從從畫面中更融入音樂」。

沈澱三年，經歷世界巡演、作品的不斷調整與概念的再整合，JJ終於交出他這17年來堪稱概念最完整的一張專輯《倖存者•如你》；專輯以雙維度、雙EP形式推出，創造全新且完整的音樂概念，雙EP雖有著不同的故事線，最終兩者卻緊緊相扣，既平行又交疊著。而名稱「倖存者」則連結JJ於2003年發行的出道作品《樂行者》，總結他17年來的歷程。

專輯視覺前往郊外取景，他今年開始跟幾個好朋友一起露營，除了開始珍惜身邊單純簡單的美好，也越來越懂得跟自己相處：「偶爾抽離一下工作到大自然，對我來說是很好的療癒過程。每次從郊外再回到都市都有種重生的感覺，我也更懂得珍惜當下，自然而然就能發現身邊的美好，我很享受這種簡單的快樂。」有趣的是，拍攝空檔，JJ不斷對於環境中各種生物、植物感到好奇，遇到一群小螃蟹及青蛙時，一臉興奮的他再度被說是「林三歲」上身，此外，過程中JJ一度腳陷進泥濘，花費一番功夫才掙脫，JJ笑說：「隔著鞋子也能感覺到濕濕黏黏的感覺，好險鞋子沒有掉！」《倖存者•如你》線上聽歌會將於19日晚上直播。

JJ新專輯造型。（華納提供）

JJ新專輯造型。（華納提供）

(中時 )