苗栗縣政府推動20日「今夜不開燈」活動，結合社區與商圈一起節電愛地球。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動各項節電措施，連年獲中央肯定，並將以「今夜不開燈」新主題，結合南庄桂花巷商圈、銅鑼好客商圈、竹南鎮塭內社區、頭份市民族里社區，一起關燈1小時並透過臉書直播互動送禮，傳達節電重要性，12日苗栗縣長徐耀昌等人簽下節電愛地球聯署簽名書，齊心響應「全栗節電」。

徐耀昌表示，苗栗縣節電宣傳的新主題「今夜不開燈」，以微小的關燈舉動，提醒民眾節約能源，20日晚間將透過網路直播，結合「竹南鎮塭內社區」、「頭份市民族里社區」、「南庄桂花巷商圈」及「銅鑼好客商圈」共襄盛舉，鼓勵民眾一起響應，關閉家中電燈及電源走出戶外，享受節電「夜」生活。

苗栗縣長徐耀昌簽署節電愛地球聯署簽名書，號召各界響應節電行動，一起「全栗節電」。（何冠嫻攝）

今年節電宣傳新主題定為「今夜不開燈」，12日苗栗縣長徐耀昌等人為活動暖身，邀請民眾20日一起關閉家中電燈及不需要用到的電源，響應節電生活。（何冠嫻攝）

12日徐耀昌等人與台電苗栗區處長胡忠興、客家妹陳明珠聯署響應「全栗節電」，並為20日的今夜不開燈活動暖身。街頭藝人飛弘帶著客家獅「恰恰」到現場說明活動內容與節電要領，陳明珠則分享關燈節電的重要性，預告臉書直播與送好禮活動。

工商處長黃智群說明，20日「今夜不開燈」邀請陳明珠擔任活動代言人，將在「全栗節電中」臉書粉絲專頁直播，分享社區、商圈的關燈景象並分送豐富多樣的苗栗優質伴手禮，讓民眾在直播互動過程中拿禮物也扎根節電觀念，一起響應節電生活。

客家妹陳明珠擔任節電代言人，分享「關燈」對緩和地球暖化的重要性。（何冠嫻攝）

街頭藝人飛弘帶著客家獅「恰恰」宣導節電觀念，扎根節電重要性。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府創新推動各項節電專業輔導策略，已6度蟬連節電優良縣市以上佳績，獲頒優渥獎金與補助，今年因應疫情影響，取消廣受好評的「星空電影院」，並推出關燈1小時節電活動，透過直播互動宣導正確節電。此外，今年的節電宣傳車自7月底至10月20日，結合飛弘與恰恰走訪70處的特色景點和社區，吸引親子圍觀，行銷苗栗觀光外，更有效扎根節電觀念。

工商處指出，未來並將因地制宜推動其他節電措施，以多元方式持續推行節電政策，形塑民眾、社區住宅、工商業界及機關全方位的節電氛圍，共創節電新生活。

(中時 )