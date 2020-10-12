日本著名平面設計師兼街頭藝術家 Verdy 甫結束與Aminé 新專輯《Limbo》聯名後，近日又於其 IG 上釋出與小小兵（Minions）的聯乘系列消息，將以 Verdy 經典原創角色 Vick 與小黃人作為合作主軸展開。

帶來包含服飾、飾品與配件等一系列單品（圖 / reveriepage.com/）

以 Verdy 經典角色 Vick 與小小兵為系列主軸（圖 / reveriepage.com/）

近日此聯名系列之圖輯已正式公布，共推出一系列包含短 T、帽T 等服裝系列，以及如頭巾、滑板、貼紙等飾品與收藏品項，並由雙方標誌人物貫穿其中，可愛與潮流兼具。

包含滑板板身皆有品牌雙方的經典標誌，非常值得收藏（圖 / reveriepage.com/）

全系列商品已正式於 HBX 網路商店正式開售，有興趣的粉絲不妨前往選購這波潮萌單品。

(中時新聞網)