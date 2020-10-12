日本著名平面設計師兼街頭藝術家 Verdy 甫結束與Aminé 新專輯《Limbo》聯名後，近日又於其 IG 上釋出與小小兵（Minions）的聯乘系列消息，將以 Verdy 經典原創角色 Vick 與小黃人作為合作主軸展開。
近日此聯名系列之圖輯已正式公布，共推出一系列包含短 T、帽T 等服裝系列，以及如頭巾、滑板、貼紙等飾品與收藏品項，並由雙方標誌人物貫穿其中，可愛與潮流兼具。
全系列商品已正式於 HBX 網路商店正式開售，有興趣的粉絲不妨前往選購這波潮萌單品。
(中時新聞網)
日本著名平面設計師兼街頭藝術家 Verdy 甫結束與Aminé 新專輯《Limbo》聯名後，近日又於其 IG 上釋出與小小兵（Minions）的聯乘系列消息，將以 Verdy 經典原創角色 Vick 與小黃人作為合作主軸展開。
近日此聯名系列之圖輯已正式公布，共推出一系列包含短 T、帽T 等服裝系列，以及如頭巾、滑板、貼紙等飾品與收藏品項，並由雙方標誌人物貫穿其中，可愛與潮流兼具。
全系列商品已正式於 HBX 網路商店正式開售，有興趣的粉絲不妨前往選購這波潮萌單品。
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