知名網紅瑀熙原本是電競實況主，擁甜美外型和身材火辣的她，以此有不少粉絲，後來瑀熙轉戰YouTube，頻道很快就累積高人氣，而瑀熙改當YouTuber後，影片題材廣泛，很快就累積到60萬訂閱，瑀熙近日就特地拍Q&A影片，大方回應粉絲各種問題。

瑀熙自曝耳朵是她的敏感帶。（圖／取材自瑀熙 Yuci Youtube）

瑀熙日前在頻道上傳60萬訂閱的Q&A影片，她大方回應粉絲的各種問題，其中，瑀熙第一題就自曝敏感帶「我覺得算是耳朵，如果有人對我耳朵吹氣，我就會覺得...嗯，滿厲害的！」瑀熙笑說她原本看到這題其實是想略過的，不過看在這是粉絲第一個問的問題，也讓她最後決定只好公開。

瑀熙在影片中列出擇偶條件，包括貼心、身高比她高、幽默感、好笑等，瑀熙也自爆她有去打肉毒、打玻尿酸，同時，瑀熙還提到，她未來可能會考慮微整「我想要抽我大腿的脂肪到胸部」，或是削臉骨讓臉蛋的弧形更完美。

瑀熙大方回答粉絲各種問題，也獲得網友留言：「耳朵吹氣，跟風間一樣」、「說真的，瑀熙真的已經很漂亮了，不用動刀真的沒關係啦」、「第二次給妳留言，妳回問題也太誠懇了吧！」、「不要動刀啦 這樣很美啊」。

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(中時新聞網)