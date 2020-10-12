在某舞廳上班的33歲黃姓女子，12日上午開車行經台南市中西區西門、中正路口時，因闖紅燈擦撞一旁的機車騎士，導致高齡80多歲的黃姓老婦倒地受傷。不料，黃女不僅肇事逃逸，警方攔查時又拒捕，經追逐大約1.2公里才被逮獲。事後，黃女還拒絕酒測，經警方請醫院抽血檢驗，發現酒測值換算高達0.56毫克。

警方調查，上午11點左右，黃女開車沿西門路往北行駛，當行經中正路口時，雖然紅燈已經亮起，但她仍加速闖越，卻不慎擦撞黃姓老婦的機車，造成對方倒地腳部撕裂傷送醫，機車還擦撞一旁的計程車。

不料，肇事的黃女並沒有停下察看，還立即逃離現場。市警二分局巡邏員警正好路過撞見，隨即展開追緝，並通報攔截圍捕。黃女先在西門、民生路口被停等紅燈的車輛擋住，但員警下車準備攔查時，她再度加速逃逸，警方追到西門路三段警五分局立人派出所附近，才將對方攔下。

下車時，黃女拒絕接受酒測，還與員警拉扯，造成吳姓巡佐右手被抓傷，最後仍被帶回警所法辦。

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※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場

所不販賣酒予未滿十八歲者」。

(中時 )