全球鏈條大廠-桂盟（5306）集團受惠自行車入門款及歐美補修市場銷售暢旺，加上非自行車鏈事業部銷售逐漸回溫，挹注9月合併營收達6.56億元，年增率逼近56％，第三季合併營收達18億元，年增率也達37％，雙雙創下歷史新高；前三季合併營收42.94億元，年增直逼一成。

外資已經連續16天買超桂盟，今日盤中股價最高站上206元；終場收盤價201.50元，上漲了3.50元，漲幅1.76％。

桂盟表示，受新冠肺炎疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，自第二季起，對於自行車的需求有增無減，其中又以對入門車款的需求更為殷切；由於新車市場的強勁需求造成供應不及，許多民眾改以在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚。同時，面對入門車款及補修市場的龐大需求，桂盟已規劃到年底前在各地工廠增加1成產能來因應。

此外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售也逐漸回溫，9月機車零件營收年增已超過20％；汽車正時系統事業及車庫門開門機事業，年增率更是分別達52％與90％，顯示桂盟的非自行車零件的營運，也在疫情後開始好轉，回歸正常。

法人表示，依目前全球自行車市場態勢來看，市場庫存水位低，需求可望持續到明年第二季，尤其在高階運動休閒車的需求也逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減，桂盟的營運表現值得期待。

(工商 )