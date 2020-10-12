「騙扁小子」黃琪被控與保險業務員立民共謀，佯裝台大前校長楊洋池、香港首富李嘉誠秘書等身分詐騙防疫物資未遂，並成立公司涉驗資不實、洗錢等罪，遭到起訴。台北地院今開庭，蘇辯稱當時與黃交往，雙方有信賴關係，才會處處幫忙黃，他並不知道黃向他人詐欺。

檢方起訴指出，本名黃照岡的黃琪與蘇立民成立私人顧問公司，不實驗資300萬元，並提供個人帳戶，協助黃琪騙稱可取得優惠匯率，可協助工程訴訟等，詐騙4981萬元、日幣2.28億、美金40萬多元及歐元1萬多元，並將贓款帶入境。

北院今開庭傳喚蘇立民，蘇的律師團辯護說，蘇是依照黃琪的指示提領公司300萬元資本，提領之前有先存入30萬美元支票，應不構成驗資不實；另他與黃琪並非陌生人，交往期間有信任關係，才會申辦帳戶借黃使用，不知黃拿去詐騙使用。

另外，蘇協助將黃琪詐騙金額帶回台灣，黃告訴他這筆錢是處分日本不動產的所得，他並不知道這是贓款，所以入境時也有向海關申報。至於其他部分，在檢方偵查時均已認罪，希望法院從輕量刑。

(中時 )