彰化縣長王惠美（後左）、彰基醫院院長陳穆寬（後中）與副院長周志中（後右）關心年長者接種疫苗情形。（謝瓊雲攝）

打完左邊、換右邊！不少65歲以上民眾得知符合公費資格，選擇2劑疫苗一起打完。（謝瓊雲攝）

彰化縣內流感疫苗接種情形超乎以往踴躍，10月5日開打以來，短短6天已施打10萬劑，彰基一樓院區規畫許多區域，以大量人力消化排隊接種流感疫苗的人潮。（謝瓊雲攝）

彰化市南西北區衛生所一早就人潮滿滿，衛生所出動大批人力引導人流動線，並同步詢問65歲以上長者是否一併接受公費肺鏈疫苗施打。（謝瓊雲攝）

彰化市南西北區衛生所一早就人潮滿滿，衛生所出動大批人力引導人流動線，並同步詢問65歲以上長者是否一併接受公費肺鏈疫苗施打。（謝瓊雲攝）

你去打疫苗了嗎？公費流感疫苗10月5日開打，彰化縣短短6天已打了10萬劑，另外中央公費23價肺炎鏈球菌疫苗只針對75歲以上長輩，彰化縣再加碼讓65歲以上縣民都能免費施打，彰化縣長王惠美12日呼籲縣內長者，「左流、右肺，針針保健康」，2劑疫苗一起打，健康平安過秋冬。

秋冬將至，嚴防新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌引發肺炎！彰化縣政府配合中央政策採購35萬2370劑流感疫苗；更加碼2100萬元增購3.3萬劑23價肺鏈疫苗，連同中央補助的4千劑，共3.7萬劑，擴大至65歲以上年長縣民皆能免費施打。

彰基院長陳穆寬表示，多數新冠肺炎確診者並非只受新冠病毒威脅，反而是續發細菌性肺炎更加危險棘手，彰基院內採民眾與員工分流方式，目前已有8000多人施打。

中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文則說，流感死亡率不到0.1％，新冠肺炎則約3％，統計顯示2劑同時打可達到最佳防護效果；由於公費疫苗數量有限，建議早打早安心！

王惠美表示，肺炎已連續4年位居國人第3大死因，尤其秋冬時節更是高峰期，年長者是高危險群，接種肺炎鏈球菌疫苗後有50％至80％保護效果，本周起已排定在全縣477處村里社區、259場校園設站接種，請大家把握時間前往接種。

衛生局長葉彥伯指出，過去6天已有10萬劑疫苗接種，平均每天都有1.5萬至2.7萬劑，施打情形空前踴躍，往年50歲以上施打情形都不到2成，因新冠肺炎疫情影響，預估今年將會有明顯成長。

彰化縣衛生局表示，縣內逾8成村里社區均已設置接種站，今天開始就近提供社區長者接種服務，學校則預計自15日開始，皆已事先排定時程，依序在各校園內提供學童接種服務。

(中時 )