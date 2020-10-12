延續上週外資在集中市場買超323.06億元，外資今天再買超台股133億元！台北外匯經紀公司新台幣匯價下午盤再觸及28.6元的9年新高價，強升3.66角。新台幣匯價今終場受央行的美元特定買盤進場調節，再度大幅收斂盤中升幅，新台幣兌美元以28.909元收盤，小升5.7分，結束連2日微幅收貶態勢。

全球景氣受新冠肺炎影響，自二月開始急遽向下滑落，不過在各國政府大力的財政刺激與貨幣寬鬆政策支持並陸續解封下，景氣自四月份從谷底反彈，全球綜合PMI指數7月份50.8，重回擴張階段，慶幸經濟在第二季落底後可望逐季好轉。摩根投信預估，2021年可望重回成長軌道，預估全球實質GDP成長5%，企業獲利年增率達到29%。

瑞銀估計，美元將步入類似於2009至2012年間的下行週期，當時美聯儲通過多輪寬鬆貨幣政策來提振經濟，而歐洲央行表現相對「克制」，跟當前的景況接近。按照此趨勢推測，美元在未來兩至三年將顯著走軟。

由於外資今天再大買台股逾百元，並大舉拋匯，帶動台幣挑戰波段新高，但也吸引不少散戶與進口商逢低買盤。

(時報資訊)